Первый теннисист заразился коронавирусом

Новости спорта:Тиаго Сейбот Уайлд изолировался и следует рекомендациям врачей.

Известный бразильский теннисист Тиаго Сейбот Уайлд стал первым представителем данного вида спорта, который заразился коронавирусом.

"Сейчас я изолировался и следую рекомендациям врачей. Я забочусь о себе в первую очередь. Но не стоит и вам забывать, что нужно оставаться дома.

Не выходите на улицы. Позаботьтесь о себе и своих близких. Так, мы поборем коронавирус", - написал теннисист в twitter.

Стоит отметить, что начало 2020 года было успешным для 20-летнего Уайлда. Он сумел выиграть ATP турнир в Сентьяго. Данная победа - первая для него на профессиональном уровне.