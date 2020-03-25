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Среда, 25.03.2020
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Первый теннисист заразился коронавирусом

Первый теннисист заразился коронавирусом
09:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тиаго Сейбот Уайлд изолировался и следует рекомендациям врачей.

Известный бразильский теннисист Тиаго Сейбот Уайлд стал первым представителем данного вида спорта, который заразился коронавирусом.

"Сейчас я изолировался и следую рекомендациям врачей. Я забочусь о себе в первую очередь. Но не стоит и вам забывать, что нужно оставаться дома.

Не выходите на улицы. Позаботьтесь о себе и своих близких. Так, мы поборем коронавирус", - написал теннисист в twitter.

ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Стоит отметить, что начало 2020 года было успешным для 20-летнего Уайлда. Он сумел выиграть ATP турнир в Сентьяго. Данная победа - первая для него на профессиональном уровне.

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Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Коронавирус, Тиаго Сейбот Уайлд.
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