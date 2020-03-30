Международный Зал боксерской славы может включить Владимира Кличко

Украинец Владимир Кличко вошел число кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы в 2021 году.
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com, отмечая, что в этот раз среди кандидатов - по-настоящему звездные боксеры.
Компанию Кличко-младшему в голосовании составят один из лучших боксеров в истории, чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, Мигель Котто, выигрывавший пояса в четырех дивизионах, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд.
Победитель голосования будет объявлен в декабре.
Международный зал боксерской славы расположен в Канастоте, штат Нью-Йорк (США).