Джошуа готов провести третий бой против Руиса

Новости спорта:Для этого мексиканец должен выполнить пару условий.

Промоутер обладателя титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн не исключил возможности проведения третьего боя между его клиентом и мексиканцем Энди Руисом.

"Такой поединок возможен, но он состоится точно не сейчас. Было бы здорово вновь вернуться в Нью-Йорк на арену Madison Square Garden. Но инвесторы из Саудовской Аравии не хотят, чтобы Джошуа уходил, они готовы платить за каждый бой Энтони. Саудиты готовы пойти на все, чтобы он до конца карьеры боксировал там.

Джошуа может боксировать с любым соперником. В том числе он готов провести третий бой с Руисом. Но Энди нужно сначала несколько раз выйти в ринг, чтобы одержать парочку побед. Сейчас никто знает, как Энди поступит? Он заработал хорошие деньги. Возможно, Руис даже решит завершить карьеру", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, что Руис завоевал пояса WBA, WBO и IBF в бою против Энтони Джошуа 1 июня 2019 года, но в реванше британец вернул все свои титулы.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный чемпион WBC Тайсон Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские пояса, которые он проиграл Джошуа.