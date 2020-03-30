Усик - Чисора: организаторы назовут новую дату боя

Новости спорта:Изначально поединок был запланирован на 23 мая.

Бой между украинским супертяжем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) официально перенесен на неопределенный срок. Новая дата поединка будет объявлена позже.

Промоутерская компания Matchroom Boxing приняла решение о переносе боя Усика с Чисорой после того как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить поединки в стране до конца мая из-за пандемии коронавируса. Изначально бой украинца с британцем был запланирован на 23 мая в Лондоне.

Также промоутеры перенесли бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка — 4-е июля.

Ранее из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок был перенесен чемпионский бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. На 25 июля может быть перенесен бой за титулы чемпиона мира в хэвивэйте между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.