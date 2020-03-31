Названа новая дата боя Усик - Чисора

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой предварительно перенесен на июнь, по словам промоутера украинца Александра Красюка.
О переносе поединка в связи с пандемией коронавируса COVID-19 стало известно вчера.
Бой с Чисорой должен стать для Усика вторым в супертяжелом весе, где украинец дебютировал с победы над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.
Британец в последнем бою техническим нокаутом победил соотечественника Дэвида Прайса в октябре прошлого года.
Изначально бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая в Лондоне.
Также в марте на неопределенный срок перенесли бой Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.