Названа новая дата боя Усик - Чисора

Новости спорта:Пандемия коронавируса не позволит провести бой в мае.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой предварительно перенесен на июнь, по словам промоутера украинца Александра Красюка.

О переносе поединка в связи с пандемией коронавируса COVID-19 стало известно вчера.

Бой с Чисорой должен стать для Усика вторым в супертяжелом весе, где украинец дебютировал с победы над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

Британец в последнем бою техническим нокаутом победил соотечественника Дэвида Прайса в октябре прошлого года.

Изначально бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая в Лондоне.

Также в марте на неопределенный срок перенесли бой Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.