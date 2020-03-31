Владимир Кличко призвал помочь брату и себе (Видео)

Новости спорта:Владимир Кличко призывает украинцев оставаться дома во время карантина.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к киевлянам и всем украинским гражданам с призывом соблюдать ограничения и оставаться дома.

Его обращение мэр Киева Виталий Кличко обнародовал во время своей ежедневной онлайн-трансляции пресс-конференции, сообщает пресс-служба КГГА.

"В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит весь мир, главный принцип: если ты дома, значит - защищен. И я не преувеличиваю! Улетев туда, где вспышка пандемии, я сегодня далеко от Украины. И вынужден пока оставаться здесь. Но я мысленно с вами - на Родине. Сегодня сложная ситуация везде. В Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется. Введены жесткие ограничительные меры. Много больных и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии", - сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что даже в США, при таком количестве больных, не хватает масок, средств защиты, мест в больницах. По его словам, например, в Нью-Йорке, в Централ-парке, развернули полевой госпиталь.

"Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И главное, что нужно делать - соблюдать меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом! Помогите ему! Помогите спасти себя! Спасти свой город. И, поверьте, когда вам говорят оставаться дома, это значит - спасти себя! Иначе масштабы трагедии, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя! Оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы поставить на весы свою жизнь!" - отметил Владимир Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.

По данным Worldometers, количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в мире составляет 788 041, из них летальных 37 877, выздоровели 166 411 человек.