Следующий соперник Ломаченко дал прогноз на бой

Новости спорта:Американец планирует поиздеваться над Василием.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего боя с Василием Ломаченко.

Боксеры должны были встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, бой закончится не быстро, а в середине. Этот бой не продлится полностью, все 12 раундов.

Не представляю, чтобы бой был техничным противостоянием. В отдельных моментах будет техника, в другие моменты я буду давить его мышцами, издеваться над ним", — заявил Теофимо.

Лопес стал чемпионом мира после победы над Ричардом Комми в декабре прошлого года. Ломаченко удерживает титулы WBO и WBA, а также является франчайзинговым чемпионом WBC.

Также из-за пандемии COVID-19 перенесли бой Александра Усика с Дереком Чисорой — предварительно, на июль.