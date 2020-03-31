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Следующий соперник Ломаченко дал прогноз на бой

Следующий соперник Ломаченко дал прогноз на бой
16:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец планирует поиздеваться над Василием.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего боя с Василием Ломаченко.

Боксеры должны были встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, бой закончится не быстро, а в середине. Этот бой не продлится полностью, все 12 раундов.

Не представляю, чтобы бой был техничным противостоянием. В отдельных моментах будет техника, в другие моменты я буду давить его мышцами, издеваться над ним", — заявил Теофимо.

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Лопес стал чемпионом мира после победы над Ричардом Комми в декабре прошлого года. Ломаченко удерживает титулы WBO и WBA, а также является франчайзинговым чемпионом WBC.

Также из-за пандемии COVID-19 перенесли бой Александра Усика с Дереком Чисорой — предварительно, на июль.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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