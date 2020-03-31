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Итальянский футболист поборол коронавирус

Итальянский футболист поборол коронавирус
15:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:12 марта Маноло Габбьядини стал первым игроком "Сампдории", у которого обнаружили коронавирус.

Нападающий Сампдории Маноло Габбьядини рассказал, что сдал отрицательный тест на COVID-19.

Отрицательным был первый тест итальянца. Ему предстоит сдать повторный тест для определения результата.

Габбьядини — второй футболист из Серии А, который заразился COVID-19, вслед за защитником Ювентуса Даниэле Ругани.

Нападающий приступит к тренировкам по индивидуальной программе после болезни.

В нынешнем сезоне на счету Маноло 7 голов и 2 результативных передачи в 23 матчах Сампдории во всех турнирах.

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Италия занимает второе место по числу зараженных на COVID-19 со 101 тысячей зафиксированных случаев. По всему миру вирусом заразились 800 тысяч людей.

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Все по теме:

Серия А, ФК Сампдория, Новости футбола, Коронавирус, Маноло Габбьядини.
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