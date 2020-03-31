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Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса

Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
13:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роналду обходится "старой синьоре" в € 31 млн в год.

Финансовые потери, причинённые "Ювентусу" в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Il Messaggero.

Из-за экономических проблем маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. В настоящее время 35-летний португалец обходится "старой синьоре" в € 31 млн в год.

Одним из вариантов решения проблемы является продажа Криштиану в другой клуб. В таком случае "Ювентус" готов рассмотреть предложения от € 70 млн. Не исключено также, что форвард доработает нынешний контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. При этом Роналду может продлить сотрудничество с туринцами на один сезон.

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В нынешнем сезоне Криштиану в 32 матчах за "Ювентус" во всех турнирах забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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