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Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином

Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином
20:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксёр Чухаджян заразился гепатитом А в бою с россиянином Воробьёвым.

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян сообщил, что заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьёва, с которым проводил последний бой в феврале.

"Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался ещё в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А.

Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чём никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть всё это время не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чём не подозревал. В больнице я пролежал три недели.

Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжёлые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса.

Моя цель сейчас – восстановиться и вернуться в ещё лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Ещё у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всём плюсы. Я очень переживал, что мог заразить кого-то из своих близких, но, слава богу, этого не произошло.

Со мной всегда были рядом родители, девушка, друзья, с тренером постоянно был на связи, спасибо всем за поддержку. Своему противнику я желаю успешного восстановления. Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что всё закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь.

Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа", – написал Чухаджян на своей странице в "Фейсбуке".

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Бой Воробьёва и Чухаджяна длился все 10 раундов и завершился победой украинского боксёра раздельным решением судей. Карен с первых же минут завладел преимуществом и смог уверенно довести бой до победы. Итоговый счёт судейских записок составил 95:96, 99:91, 96:94.

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Бокс, Гепатит, Бокс новости, Карен Чухаджян.
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