Хирн увидел позитив в ситуации с коронавирусом

Новости спорта:Промоутер нашел плюс от пандемии коронавируса.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что пандемия коронавируса изменит бизнес бокса. Он убежден, что после того, как отдельные страны справятся с проблемами, фанаты получат поединки, которые они действительно ждут.

"Эта ситуация заставила всех осознать, что ничто не гарантировано. Не стоит откладывать что-либо на потом, потому что позже этого может и не быть вовсе. Боксеры поняли, что все крупные бои должны быть организованы сейчас, потому что это может быть не последняя такая вирусная атака.

Если боксеры не бьются, они не зарабатывают. После долгого перерыва все захотят заработать максимальную сумму, и только самые большие поединки дают такую возможность", - заявил глава группы Matchroom.

"После того, как мы справимся с эпидемией, каждый вид спорта будет бороться за внимание болельщика. Мы можем сделать это только предлагая им лучший продукт. И это будут бои, которые нельзя пропустить. Не будет никаких потертостей", - добавил Хирн.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что готов организовывать шоу без зрителей.