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Знаменитому рестлеру заплатят 110 миллионов долларов за украденные секс-видео

Знаменитому рестлеру заплатят 110 миллионов долларов за украденные секс-видео
10:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:66-летний Халк Хоган получит $ 110 млн за украденные секс-видео.

Член Зала славы WWE Халк Хоган и Cox Radio достигли досудебного урегулирования по иску бывшего рестлера на $ 110 млн за слитое в Сеть секс-видео с участием Хогана и Хизер Клем, жены его бывшего друга, в 2012 году, сообщает Tampa Bay Times.

Хоган согласился на получение соответствующей выплаты, что позволит не прибегать к помощи заседания суда присяжных, намеченного на январь 2021 года.

Секс-видео, опубликованное одним из сайтов, включало расистские комментарии Хогана, что привело к его увольнению из WWE в 2015 году. Хоган впоследствии подал иск на $ 141 млн в качестве возмещения ущерба.

Стороны урегулировали конфликт за $ 31 млн, но финансовые потери привели к банкротству компании, управлявшей сайтом.

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Спорт, MMA, Порно, Халк Хоган, Бои без правил, WWE, Армспорт.
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