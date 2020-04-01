Первый гол Милевского в сезоне (Видео)

Новости спорта:Нападающий забил единственный гол в матче со "Слуцком".

Белорусская федерация футбола представила сборную второго тура национального чемпионата, в которую попал украинский футболист.

В списке лучших нашлось место экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому.

"Динамо-Брест", за которое выступает украинец, встречалось со "Слуцком" на выезде и одержало победу со счетом 1:0. Единственный гол в составе брестской команды организовали украинские футболисты. Александр Нойок сделал скидку после подачи со штрафного, а Милевский отправил мяч в сетку ворот соперника.

Для Милевского это был первый гол в нынешнем сезоне. "Динамо-Брест" в прошлом розыгрыше чемпионата прервало гегемонию БАТЭ и завоевало титул. Чемпионат Беларуси - единственное первенство в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.