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Среда, 01.04.2020
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Первый гол Милевского в сезоне (Видео)

Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
08:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ФК Динамо Брест

Новости спорта:Нападающий забил единственный гол в матче со "Слуцком".

Белорусская федерация футбола представила сборную второго тура национального чемпионата, в которую попал украинский футболист.

В списке лучших нашлось место экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому.

"Динамо-Брест", за которое выступает украинец, встречалось со "Слуцком" на выезде и одержало победу со счетом 1:0. Единственный гол в составе брестской команды организовали украинские футболисты. Александр Нойок сделал скидку после подачи со штрафного, а Милевский отправил мяч в сетку ворот соперника.

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Для Милевского это был первый гол в нынешнем сезоне. "Динамо-Брест" в прошлом розыгрыше чемпионата прервало гегемонию БАТЭ и завоевало титул. Чемпионат Беларуси - единственное первенство в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.

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Артем Милевский, Гол, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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