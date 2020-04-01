От коронавируса умер экс-президент Марселя

Новости спорта:Сенегальцу Папе Диуфу было 68 лет жизни.

Бывший президент Марселя Папе Диуф умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 68 лет.

В последнее время Диуф жил в Сенегале. Накануне он был госпитализирован в Дакаре и в ближайшее время его должны были доставить на лечение во Францию, однако сегодня вечером Диуф умер после осложнений, вызванных вирусом.

Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 годы. За это время Олимпик дважды занимал второе место в чемпионате Франции и дважды выходил в финал национального кубка.

По всему миру COVID-19 заразилось свыше 800 тысяч людей, вирус привел к смерти более 38 тысяч людей.