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От коронавируса умер экс-президент Марселя

От коронавируса умер экс-президент Марселя
07:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Сенегальцу Папе Диуфу было 68 лет жизни.

Бывший президент Марселя Папе Диуф умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 68 лет.

В последнее время Диуф жил в Сенегале. Накануне он был госпитализирован в Дакаре и в ближайшее время его должны были доставить на лечение во Францию, однако сегодня вечером Диуф умер после осложнений, вызванных вирусом.

Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 годы. За это время Олимпик дважды занимал второе место в чемпионате Франции и дважды выходил в финал национального кубка.

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По всему миру COVID-19 заразилось свыше 800 тысяч людей, вирус привел к смерти более 38 тысяч людей.

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ФК Марсель, Карантин, Коронвірус, Папе Диуф.
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