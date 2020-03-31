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Как пандемия повлияет на стоимость футболистов

Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Коронавирус приведет к уменьшению трансферной цены на футболистов.

Международный центр спортивных исследований (CIES) изучил вопрос влияния пандемии коронавируса на стоимость футболистов. CIES опубликовал отчет на своем официальном сайте, в котором утверждается, что стоимость футболистов в среднем уменьшится на 28 процентов.

При этом некоторые футболисты будут дешеветь еще быстрее, на это повлияют сроки контракта, возраст и количество игровой практики в этом сезоне.

В качестве примера CIES приводит полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, стоимость которого может снизиться с 65 до 35 млн евро.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты прекращены. Также бессрочно приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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УЕФА, Поль Погба, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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