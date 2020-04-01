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Чемпион мира Андрейд готов к бою с украинцем Деревянченко

Чемпион мира Андрейд готов к бою с украинцем Деревянченко
14:19 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деметриус Андрейд выбирает себе нового соперника.

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андрейд хочет провести объединительный поединок, но пока никто из остальных чемпионов мира не проявляет интереса к этому бою, и в интервью с Эдди Хирном в Instagram Live он выразил готовность провести защиту титула против бывшего претендента на титул в среднем весе украинца Сергея Деревянченко.

"Ранее я просил об этом бое, — сказал Андраде о Деревянченко. — Я готов боксировать с любым в моем весе. Я дерусь с любым, кто доступен для боя или любым, кто намерен выйти против меня. Я бы хотел провести поединок против хорошо известного, популярного соперника, но этого не происходит. Если сможете договориться с Деревянченко, то конечно".

"Победа, поражение или ничья, это все покажет — я считаю себя лучшим, и я готов доказать это на деле, и такой же настрой должен быть с другой стороны, чтобы бой состоялся, — сказал Андраде об объединении титулов в среднем весе. — Если ты хороший боксер и проиграешь боксеру лучше тебя, например, Деметриусу Андрейду, ты все равно попадешь в Зал славы, ты все равно будешь топовым боксером, ты просто проиграл тому, что был лучше. Так я смотрю на ситуацию. Я готов показать свой талант и мастерство против любого средневеса мира".

Ранее сообщалось, что украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Деметриус Андрейд.
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