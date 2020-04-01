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Фьюри: С нетерпением жду, когда этот коронавирус нас покинет

Фьюри: С нетерпением жду, когда этот коронавирус нас покинет
14:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Тайсон Фьюри подчеркнул, что гордится своей победой над Деонтеем Уайлдером.

Чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что он очень гордится своей победой над Деонтеем Уайлдером 22 февраля этого года.

В интервью ITV News, которое он дал из дома, 31-летний боксер сказал, что с нетерпением ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы снова выйти на ринг.

"Это одна из тех вещей, которые наполняют тебя гордостью, — сказал Фьюри. — Я действительно сделал именно то, что обещал сделать. Не многие люди, в боксе особенно, что-то обещают и потом делают именно то, что они обещали сделать. Я очень горжусь своим выступлением, и я с нетерпением жду, когда этот коронавирус нас покинет, и мир снова придет в движение, а я приступлю к своей работе".

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон дал оценку выступлению Деонтея Уайлдера в бою против Тайсона Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Коронавирус, Майк Тайсон.
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