Промоутер Ломаченко возмущен решением провести UFC 249

Новости спорта:Промоутер Боб Арум раскритиковал Даун Уайта, заявив, что тот выставляет себя дураком.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал желание босса UFC Даны Уайта провести турнир UFC 249, несмотря на пандемию коронавируса.

"Я не знаю, какого черта он творит. Не понимаю, что вообще происходит. Люди умирают, а Дана Уайт зациклился на идее проведения этого турнира. Он же отменил все другие турниры на ESPN. Что такого в этом бое? Все равно российский боец Хабиб Нурмагомедов даже из России не сможет выехать. Зачем устраивать шоу в апреле? Должны быть экономические и другие причины, о которых я не знаю.

Это не поможет UFC. Дана выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда у людей есть гораздо более серьезные проблемы. Люди в изоляции, они теряют работы. Бизнес находится в беде.

Проводить ивент без адекватного тестирования - это неправильно. Ты подвергаешь съемочную команду и участников угрозе заражения вирусом. Для чего? По какой причине? Почем ты не можешь потерпеть и провести турнир через два месяца? В чем магия этой даты? Зачем Уайт упорствует? Я, честно, не знаю ответа на этот вопрос", - цитирует Арума Boxing Scene.