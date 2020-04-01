Де Ла Хойя бросил вызов Мейвезеру

Новости спорта:Вырученные деньги должны пойти на блготворительность.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) высказал желание провести бой Флойдом Мейвезером-младшим (50-0, 27 КО). Доход от поединка будет направлен на поддержку больниц, принимающих пациентов с коронавирусом.

Де Ла Хойя проводил поединок с Мейвезером в мае 2007 года. После двенадцати раундов Мейвезер единогласно выиграл по очкам в бою, который в то время побил почти все финансовые рекорды.

Де Ла Хойя активно финансирует американскую систему здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В Интернете он продвигает акцию, в которой он платит доллар на благотворительность и уже выделил более 200 000 долларов.

Ранее сообщалось, что Мейвезер не вернется в ринг в 2020 году из-за смертей в семье и коронавируса.