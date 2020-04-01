Теофимо Лопес: Осенью или зимой, но вы точно увидите мой бой с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес жаждет боя с Василием Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко в следующем поединке встретится с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Бой должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня, поэтому, скорее всего, встречу перенесут.

Американец уверен, что бой с Ломаченко состоится и попросил скрестить пальцы, а также призвал оставаться дома и мыть руки в связи с пандемией.

"Ребята, осенью или зимой, но вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году. Скрестите пальцы. Оставайтесь в безопасности, мойте руки и не выходите из дома", - цитирует Лопеса boxingnews24.com.