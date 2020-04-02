Пулев назвал новую дату боя с Джошуа

Новости спорта:Кубрат прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Нужно найти новые возможности для улыбок, несмотря на трудности. Ситуация в мире непростая, но нам нужно оставаться счастливыми и верить, что все будет хорошо.

Несмотря на реальную ситуацию, я уверен, что наш поединок можно провести в новую дату, 25 июля. Давайте докажем, что люди обладают неограниченными возможностями, и что мы гораздо сильнее, чем какой-то там вирус. Бой 25 июля доказало бы мне, что мир может одолеть любую неприятность", - приводит слова Пулева Boxing Scene.

Напомним, базовой датой боя Джошуа - Пулев называют 23 мая, однако поединок могут перенести из-за пандемии коронавируса.