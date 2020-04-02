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Суперкубка УЕФА в 2020 году может не быть

Суперкубка УЕФА в 2020 году может не быть
07:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УЕФА

Новости спорта:УЕФА может отказаться от проведения Суперкубка Европы 2020.

В этом матче обычно играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование больше не упоминается на официальном веб-сайте УЕФА.

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе. На решающей стадии рассматривается вариант с мини-турнирами из четырех команд. Они могут пройти в турецком Стамбуле и польском Гданське соответственно, где были запланированы финальные матчи.

Президент УЕФА Александр Чеферин полон решимости провести матчи с болельщиками и по-прежнему против проведения финалов за закрытыми дверями.

Руководящий орган европейского футбола провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями для обсуждения планов действий в чрезвычайных ситуациях из-за кризиса с пандемией коронавируса.

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В УЕФА настаивают на том, чтобы все национальные чемпионаты были завершены до 3 августа. Это означает, что игры должны быть возобновлены в июне.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
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