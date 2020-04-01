Бавария и Мюллер договариваются о новом контракте

Новости спорта:Стороны договариваются об обновлении сделки до лета 2023 года.

Руководство Баварии продолжает рассчитывать на полузащитника Томаса Мюллера, поэтому начало с ним переговоры в продлении контракта.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский гранд договорился с 30-летним хавбеком о новом соглашении до лета 2023 года.

Теперь сторонам осталось согласовать размер будущего годового оклада Мюллера. Если 30-летний футболист не добьется повышения зарплаты, то контракт может быть продлен до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бавария собирается продлить соглашение с Мануэлем Нойером, однако последние переговоры закончились безуспешно из-за требований опытного голкипера по срокам нового контракта.