Бывшего чемпиона мира Усик не впечатляет

Новости спорта:Спортсмен не особо верит в перспективы украинца.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч в интервью Bad Left Hook заявил, что не видит перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.

"Александр Усик - не прирожденный супертяж. Это меня и смущает. У него пока нет побед над именитыми боксерами.

Я смотрел его первый бой в супертяжах против Чазза Уизерспуна. Скажу честно, он меня не впечатлил, ведь его оппонент был нерасторопным", - сказал Фроч.

Напомним, Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне. Однако промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла поединок.