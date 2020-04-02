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Четверг, 02.04.2020
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Бывшего чемпиона мира Усик не впечатляет

Бывшего чемпиона мира Усик не впечатляет
11:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмен не особо верит в перспективы украинца.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч в интервью Bad Left Hook заявил, что не видит перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.

"Александр Усик - не прирожденный супертяж. Это меня и смущает. У него пока нет побед над именитыми боксерами.

Я смотрел его первый бой в супертяжах против Чазза Уизерспуна. Скажу честно, он меня не впечатлил, ведь его оппонент был нерасторопным", - сказал Фроч.

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Напомним, Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне. Однако промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла поединок.

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Бокс, Карл Фроч, Александр Усик, Бокс новости.
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