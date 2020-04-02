Боксер Шакур Стивенсон переходит в первый легкий вес

Новости спорта:Шакур Стивенсон рассказал о своих дальнейших планах.

22-летний чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон заявил о намерении перейти в первый легкий вес. 14 марта он должен был провести первую защиту своего титула в бою против Мигеля Марриаги, но бой был отменен из-за коронавируса. А чемпион IBF в полулегком весе Джош Уоррингтон намерен встретится с регулярным чемпионом WBA в этом весе Сюй Цанем в своем следующем поединке.

"Если бы у меня был выбор, я бы встретился с Уоррингтоном, но я слышал, что Уоррингтон хочет боксировать с Сюй Цанем, — сказал Стивенсон в интервью Кристине Пончер из Top Rank. — Но я этого не понимаю, потому что у Цаня два поражения. У него временный титул, не титул суперчемпиона. Я не понимаю этого, когда ты можешь встретиться с полноценным чемпионом, более известным и ни разу не проигравшим".

"Никто не скажет, что я избегал боев [в полулегком весе], — добавил Стивенсон. — Я бы провел еще один бой в полулегком весе, если бы такая возможность была, но у меня ее нет, поэтому я хочу подняться в первый легкий вес. Мы можем встретиться с Маррьягой. Это мог бы быть мой первый бой в первом легком. Не знаю, как он к этому отнесется, потому что это будет нетитульный бой".

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