Соперник Ломаченко назвал 5 лучших боксеров

Новости спорта:Теофимо признал заслуги украинца, несмотря на личную неприязнь.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес составил личный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

"Пятерка лучших? Думаю, что в мой список могут войти Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Наойя Инуэ, Тайсон Фьюри. Ну и Ломаченко, конечно же", - приводит слова Теофимо Boxing Scene.

Напомним, что Лопес неоднократно оскорблял украинского боксера. Недавно американец заявил, что хочет надрать Василию задницу, а также назвал украинца "маленьким тираннозавром".

Бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня, поэтому, скорее всего, встречу перенесут.