Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса

Новости спорта:Жена Николая Морозюка рассказала, что у неё диагностировали COVID-19.

Президент любительского футбольного клуба Лион (Львов) и жена защитника Ризеспора Николая Морозюка Ирина, рассказала о своей болезни.

"Расскажу вам про этот гребаный коронавирус. Сдала сегодня анализ на коронавирус, на антитела. Положительный. Это правда! Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Поговорила с врачом и он сказал, что 50 на 50 — то ли коронавирус, то ли нет. Приказал вызывать Скорую, если станет хуже. 3-4 дня я переболела, основные симптомы ушли, осталась только потеря обоняния, я не чувствовала вкусы и запахи.

Все началось с того, что у меня начало першить где-то за грудиной и хотелось покашливать. Такое продолжалось где-то два дня. После этого поднялась температура — выше 37,5 не было, но мне было очень хреново. Выкручивало все тело — каждый сустав, каждую косточку. Температура то падала, то поднималась. На следующий день была ужасная крепатура мышц. Особенно с мышцами спины была жесть. Было такое впечатление, что я в тренажерке провела сутки и качала только спину", - рассказывает Ирина в своем Telegram-канале.

Через некоторое время женщине стало несколько легче, но она все равно отправилась в больницу.

"На четвертый день температура пропала, стало легче. Не кашляла, не задыхалась, ничего такого, но был сильный отек носа. Соплей не было, не чихала, ничего не щекотало, просто сильный отек. Я не могла дышать, я не чувствовала вкуса еды и никаких запахов. Пила воду и чувствовала только солененькое или тепленькое. Так продержалось где-то две недели. Где-то только последние два дня я более-менее чувствую, что кушаю".

"И все бы ничего, мне не становилось хуже, но все равно на этой панике я ее тоже словила, когда начало першить горло. Поехала делать компьютерную томографию, рентген легких, чтобы исключить пневмонию. ЛОР сказала, что у меня чуть красное горло, но ничего страшного, может быть что-то простудное, потому что я тренировалась на стадионе, где был холодный воздух и так далее".

Несмотря на то, что Ирина переболела недугом, она все еще может оставаться носителем вируса и заразить кого-то другого.

"Терапевту сказала, что пневмонии нет, все идеально и, что надо сдать тест на антитела. Он-то и показал положительный результат. Она мне говорит: "Поздравляю, две недели назад ты переболела коронавирусом, просто без осложнений". Сказали, чтобы я обязательно сдала еще один анализ по поводу того, не являюсь ли я носителем, не заразна ли я для других людей. Хорошо, что я ни с кем не контактировала. У меня только ребенок и няня. Ребенок не заболел, слава Богу. Дай Бог, чтобы его пронесло. Няня себя тоже нормально чувствует. Завтра сдам еще один анализ. Говорят, что, скорее всего, у меня уже все нормально, болезнь прошла, но важно понимать, нужно ли изолировать себя от других или уже нет".

Отметим, что Николай Морозюк в то же время согласился принять участие в турнире по CS:GO.