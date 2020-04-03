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Соперник Ломаченко набрал вес из-за карантина

Соперник Ломаченко набрал вес из-за карантина
13:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Коронавирус внес свои коррективы в подготовку американца к бою с Василием Ломаченко.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, как пытается поддерживать физическую форму в условиях карантина.

"Из-за всего этого дерьма с коронавирусом я набрал вес. Сейчас пытаюсь усердно работать, чтобы вернуться в нормальной форме. Делаю упражнения, принимаю соляные ванны, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы. Также пью много воды.

У меня в гараже есть тяжелая груша, сделанная из мешка. Я использую ее, чтобы улучшить свой стиль. Общаюсь с отцом. Также хочу сходить к брату - у него есть беговая дорожка. На улице же бегать нельзя", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Промоутер Ломаченко: Главная задача сейчас - победить коронавирус

Напомним, что Лопес 30 мая должен был провести бой с Василием Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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