Соперник Ломаченко набрал вес из-за карантина

Новости спорта:Коронавирус внес свои коррективы в подготовку американца к бою с Василием Ломаченко.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, как пытается поддерживать физическую форму в условиях карантина.

"Из-за всего этого дерьма с коронавирусом я набрал вес. Сейчас пытаюсь усердно работать, чтобы вернуться в нормальной форме. Делаю упражнения, принимаю соляные ванны, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы. Также пью много воды.

У меня в гараже есть тяжелая груша, сделанная из мешка. Я использую ее, чтобы улучшить свой стиль. Общаюсь с отцом. Также хочу сходить к брату - у него есть беговая дорожка. На улице же бегать нельзя", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, что Лопес 30 мая должен был провести бой с Василием Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.