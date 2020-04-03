Американский боксер Райан Гарсия назвал Деревянченко "ноунеймом"

Новости спорта:Американец Райан Гарсия уверен, что у Геннадия Головкина нет шансов в поединке против Сауля Альвареса.

Американский боксер Райан Гарсия поделился ожиданиями от возможного поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

"Сауль нокаутирует Головкина. По-другому и быть не может. Головкин - достойный соперник, но последний бой показал, что Альварес надерет ему задницу. Думаю, что в третьем поединке все для Головкина будет еще хуже.

Нужно помнить, что Геннадий почти проиграл "ноунейму" Деревянченко. Поэтому нет сомнений, что Сауль победит. Сейчас нет боксера, который мог бы составить конкуренцию Альваресу. Думаю, что он будет лучшим мексиканским боксером в истории", - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

Напомним, что казахстанец добыл спорную победу над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре 2019 года.