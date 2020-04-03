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Британский промоутер надеется на возвращение большого бокса в июне

Британский промоутер надеется на возвращение большого бокса в июне
15:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Известный промоутер Эдди Хирн рассчитывает на вечера бокса этим летом.

В Великобритании введен запрет на боксерские поединки до конца мая, однако в июне промоутер Эдди Хирн рассчитывает получить возможность проводить бои без зрителей.

"Никто ничего не знает, и это проблема. Мы рассчитываем на возвращение бокса хотя бы в какой-то форме в июне. Сперва это могут быть поединки без болельщиков, затем в небольших помещениях с ограниченным числом людей".

"Но, конечно, все это может отодвинуться на июль, где уже запланировано несколько больших боев", - сказал Хирн.

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Ранее на 4-е июля был перенесен бой Диллиан Уайт - Александр Поветкин, а поединок Александр Усик - Дерек Чисора перенесли на неопределенный срок.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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