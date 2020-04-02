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Четверг, 02.04.2020
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Макгрегор: Нурмагомедов струсил

Макгрегор: Нурмагомедов струсил
19:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор снова решил подколоть чемпиона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в поединке против Тони Фергюсона на UFC 249. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Экс-обладатель титула чемпиона Конор Макгрегор решил высказать свое мнение касательно того, что поединок между россиянином и американцем сорвался уже в пятый раз.

"Ближе к дате поединка Тони и Хабиб начали "играть на слабо". Нурмагомедов струсил первым и сделал счет 3:2 в пользу Фергюсона. Он убежал в РФ из США посреди кризиса. Это невероятно рискованно. Поздравляю тебя, Тони", - отметил Макгрегор.

Ранее Дэна Уайт отреагировал на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон.

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Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва, UFC 249.
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