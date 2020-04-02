Макгрегор: Нурмагомедов струсил

Новости спорта:Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор снова решил подколоть чемпиона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в поединке против Тони Фергюсона на UFC 249. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Экс-обладатель титула чемпиона Конор Макгрегор решил высказать свое мнение касательно того, что поединок между россиянином и американцем сорвался уже в пятый раз.

"Ближе к дате поединка Тони и Хабиб начали "играть на слабо". Нурмагомедов струсил первым и сделал счет 3:2 в пользу Фергюсона. Он убежал в РФ из США посреди кризиса. Это невероятно рискованно. Поздравляю тебя, Тони", - отметил Макгрегор.

Ранее Дэна Уайт отреагировал на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон.