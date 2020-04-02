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Дэна Уайт отреагировал на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон

Дэна Уайт отреагировал на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон
13:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэна Уайт кратко прокомментировал отмену главного боя UFC 249.

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт прокомментировал отмену главного боя UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя", — приводит слова Уайта Yahoo.

Ранее об отмене боя в "Инстаграме" сообщил Хабиб Нурмагомедов. Его поединок с Тони Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

Тони Фергюсон все еще может выступить на UFC 249

Из-за пандемии коронавируса в мире отменены почти все крупные спортивные соревнования, однако Дэна Уайт до последнего настаивал на том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля, притом что в Нью-Йорке, где изначально должен был пройти поединок, в данный момент запрещены массовые мероприятия. Также сообщалось, что Хабиба в поединке с Фергюсоном заменит американец Джастин Гэтжи.

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Дэна Уайт, Смешанные единобортсва, UFC 249, Нурмагомедов - Фергюсон.
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