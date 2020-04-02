Дэна Уайт отреагировал на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон

Новости спорта:Дэна Уайт кратко прокомментировал отмену главного боя UFC 249.

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт прокомментировал отмену главного боя UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя", — приводит слова Уайта Yahoo.

Ранее об отмене боя в "Инстаграме" сообщил Хабиб Нурмагомедов. Его поединок с Тони Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменены почти все крупные спортивные соревнования, однако Дэна Уайт до последнего настаивал на том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля, притом что в Нью-Йорке, где изначально должен был пройти поединок, в данный момент запрещены массовые мероприятия. Также сообщалось, что Хабиба в поединке с Фергюсоном заменит американец Джастин Гэтжи.