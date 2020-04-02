Тони Фергюсон все еще может выступить на UFC 249

Новости спорта:Тони Фергюсон не примет замену, пока не узнает место боя на UFC 249

Претендент на пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон поставил условие компании UFC после снятия с боя чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Их поединок не состоится 18 апреля на турнире UFC 249, и компания предлагает Тони варианты замены, но ситуацию осложняет повсеместный карантин в США из-за коронавируса.

"Я не прекращал тренировки. Вес в норме. Я готов идти дальше, если в этом есть смысл. Мы не знаем, где состоится турнир. Я не отвечу согласием или отказом на любое предложение замены если не буду знать место. Если нет места, то как вы можете от меня ждать подготовки? — сказал Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани. — Мне не нужно 24 часа. Дайте пару часов, чтобы мы со всем разобрались с командой".

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