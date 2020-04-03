Усик намерен провести бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри

Новости спорта:Александр Усик хочет сразится с лучшими боксерами дивизиона.

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, напомнил, что ему хотелось бы выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Следующим соперником Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, должен стать Дерек Чисора.

Изначально боксёры должны были сразиться 23 мая, однако из-за коронавируса бой перенесли. Ранее Усик сообщил, что поединок, скорее всего, состоится в июле, если позволит ситуация.

"Потом хочу биться с Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не знаю, могут ли отменить бой с Дереком. Не я его организую, но думаю, что нет, ограничатся переносом", — сказал Усик во время прямого эфира в своём "инстаграме".