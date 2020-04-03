Скачать
Пятница, 03.04.2020
УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов
УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020

Усик намерен провести бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри

Усик намерен провести бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри
16:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Усик хочет сразится с лучшими боксерами дивизиона.

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, напомнил, что ему хотелось бы выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Следующим соперником Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, должен стать Дерек Чисора.

Изначально боксёры должны были сразиться 23 мая, однако из-за коронавируса бой перенесли. Ранее Усик сообщил, что поединок, скорее всего, состоится в июле, если позволит ситуация.

Усик: Не отчаиваемся, продолжаем трудиться

"Потом хочу биться с Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не знаю, могут ли отменить бой с Дереком. Не я его организую, но думаю, что нет, ограничатся переносом", — сказал Усик во время прямого эфира в своём "инстаграме".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
02 Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
03 Макгрегор: Нурмагомедов струсил
04 Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)
05 Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь