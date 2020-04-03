Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec

Новости спорта:Рейтинг боксеров Boxrec изменил систему ранжирования.

На данный момент трудно сказать, является ли новая система оценки следствием изменений в алгоритмах ранжирования на постоянной основе или в качестве временных экспериментальных корректировок, но изменения серьезные.

В списке лучших супертяжеловесов Тайсон Фьюри заменил Энтони Джошуа на вершине рейтинга, тогда как британец еще и пропустил вперед Деонтея Уайлдера. Александр Усик занимает четвертую позицию вслед за топ-3, хотя еще пару недель назад был третьим за Джошуа и Фьюри. Уайлдер поднялся на третье место с пятой позиции.

В рейтинге вне весовых категорий P4P лидером остался Сауль Альварес, а вторым теперь является Тайсон Фьюри. Третье место у Эррола Спенса. Украинец Василий Ломаченко только девятый.

Ранее сообщалось, что Усик намерен провести бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри.