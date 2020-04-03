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Легенда бокса Форман считает, что Уайлдеру по силам победить Фьюри

Легенда бокса Форман считает, что Уайлдеру по силам победить Фьюри
20:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Джордж Форман прокомментировал ситуацию в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман считает, что Деонтей Уайлдер может убедительно вернуть себе чемпионский титул WBC в супертяжелом весе в планируемом матче-реванше с Тайсоном Фьюри. Он признался, что не ожидал такой убедительной досрочной победы Фьюри, но это не лишает Уайлера шансов на победу.

"Я ожидал победы Фьюри, — признался Форман в интервью TMZ, — но не нокаутом и не ожидал такого раннего нокдауна. Это было неожиданно. Но я ожидал, что он победит по очкам, однако он говорил, что намерен победить нокаутом. Иногда следует верить нашим обещаниям".

"Сейчас он лучший, — сказал Форман о Фьюри. — Но я сказал Уайлдеру, я беседовал с ним,: "Сейчас, когда реванш назначен, титул снова вакантный". Тебе надо смотреть на это именно так. Просто забери его".

Форман напомнил, что он сам побывал в такой же ситуации после поражения от Мохаммеда Али.

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"Мы поговорили, потому что я был в ситуации, когда неожиданно лишился титула в Африке, — сказал Форман. — Только я понимаю, что у него в голове, только я. Потому, что было: "Он его нокаутирует, Джордж сделает это" — а потом вот я, поднимаюсь с пола. Ему придется жить с этим, но я могу показать ему, как с этим жить и как стать лучше".

"Он может не просто победить его, он может сделать это легко, — сказал Форман об Уайлдере. — На самом деле он мог бы победить в том бою. Некоторые вещи люди воспринимают как должное — тренеры ослеплены всей этой шумихой, и они не знают, как воспользоваться этим. Вот что произошло. Дайте ему еще один шанс, и он покажет".

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джордж Форман.
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