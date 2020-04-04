"Ненастоящий чемпион": Райан Гарсия раскритиковал Ломаченко за выбор соперников

Новости спорта:Райан Гарсия усомнился в боксерских способностях Василия Ломаченко

Американский проспект Райан Гарсия (20-0-0, 17 KO) заявил, что обладатель титулов WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1-0, 10 KO) ненастоящий чемпион.

Боксер считает, что соперники украинца были легкими и все, что у него есть сейчас - это только прежние заслуги. Единственным чемпионом в дивизионе Гарсия считает Теофимо Лопеса, владеющего поясом IBF (15-0-0, 12 KO).

"Ломаченко - ненастоящий чемпион в легком весе. Да с кем он вообще боксировал? Давайте честно: почти никто сейчас не является чемпионом. Все, что есть у Ломаченко - это его прежние заслуги, которые и укрепляют его статус. На самом деле, дивизион открыт. К сожалению, это так.

Единственный настоящий чемпион в этом весе - это Теофимо Лопес. Он победил Комми, который хорош, хоть и не был зверем. Все эти парни ниже меня и не настолько талантливы", - цитирует Гарсию boxingnews24.com.