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Мунгиа может провести бой с лучшим боксером мира

Мунгиа может провести бой с лучшим боксером мира
13:22 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хайме Мунгиа хочет провести бой с лучшим боксером мира.

23-летний экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгиа, который в начале этого года успешно дебютировал в среднем весе после отказа от пояса WBO в первом среднем весе, хочет провести поединок против одного из сильнейших средневесов мира.

Об этом в интервью ESPN сообщил его промоутер Фернандо Белтран из Zanfer Promotions.

"Промоутером Канело Альвареса является Golden Boy Promotions. Хайме Мунгиа выступает под моим промоушеном в альянсе с Оскаром Де Ла Хойей и Golden Boy. Не думаю, что организовать этот бой будет слишком трудно. Хайме Мунгиа хочет включиться в большую игру. Сейчас в ней Канело Альварес, Геннадий Головкин и конечно Дэниэл Джейкобс, мы бы хотели, чтобы они обратили внимание на Хайме. Если завтра Хайме предложат бой с Канело, мы согласимся".

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Напомним, что Альварес достиг соглашения о проведении поединка против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса весной этого года, и третьего боя с Геннадием Головкиным в сентябре, но из-за пандемии коронавируса даты проведения этих боев остаются под вопросом. Кроме того Сондерс был недавно временно лишен лицензии в Великобритании, и срок его дисквалификации пока неизвестен.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Хайме Мунгиа.
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