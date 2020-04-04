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Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова

Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
07:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Хабиба Нурмагомедов планирует пойти по стопам Конора Макгрегора.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова в интервью YouTube блогеру Игорю Рыбакову рассказал что на возможный поединок с Флойдом Мейвезером сына будет готовить украинский тренер Анатолий Ломаченко.

"Если этот бой сделают, то моя задача - работать с Анатолием Ломаченко вместе.

Это лучший дуэт отец-сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договоренность", - сообщил специалист.

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Смотрите полный выпуск интервью:

Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за коронавируса россиянин заявил об отмене поединка.

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Бокс, UFC, Анатолий Ломаченко, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.
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