Экс-соперник Ломаченко пожертвовал зарплату пострадавшим от коронавируса

Новости спорта:Известный боксер Орландо Салидо пожертвовал зарплату депутата пострадавшим от коронавируса.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 41-летний мексиканец Орландо Салидо пожертвовал свою зарплату депутата штата Сонора семьям местных жителей, наиболее пострадавшим от мер по борьбе с распространением коронавируса.

Эти меры привели к закрытию многих производств в его округе, включая и его родной город Сьюдад-Обрегон, и люди остались без работы и средств к существованию.

В среду он купил товары длительного хранения для нуждающихся семей.

"Глядя на ситуацию с COVID-19, что они отправляют работников домой, и людям нужно что-то принести домой, но сейчас ничего нет, они закрывают все фабрики, все бизнесы — мы хотели внести свой вклад в облегчение бремени этих непредвиденных обстоятельств. Здесь, в моем городе, есть люди, живущие ежедневными заработками, которыми они кормят свои семьи. Я родился нищете и вырос в стесненных обстоятельствах, и я улучшил свою жизнь благодаря боксу. Он дал мне то хорошее, что у меня есть".