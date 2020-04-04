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Амир Хан хочет большого боя

Амир Хан хочет большого боя
13:53 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский боксер Амир Хан назвал желаемых оппонентов.

33-летний британский боксер Амир Хан заявил о желании завершить свою карьеру парой больших боев и назвал в числе желаемых соперников чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, о бое с которым Хан говорит уже много лет, и экс-чемпиона мира в этом весе, своего соотечественника Келла Брука.

"Я хочу провести еще несколько боев, по крайней мере один или два, — заявил Хан в интервью своему промоутеру Эдди Хирну в Instagram Live. — Я провел 39 боев, отличная карьера, я люблю бокс, но настанет день, когда я захочу занять чем-то другим. Меня мотивируют большие бои. Когда ты заработал столько денег и завоевал титул чемпиона мира, что может мотивировать тебя? Бой с Мэнни Пакьяо — это огромное событие, когда бы он ни был, затем есть Келл Брук — крупное событие для Великобритании.

Я не потерял любовь к боксу. Я хочу боксировать, но мы просто не знаем, когда закончится эта ситуация с коронавирусом".

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Напомним, что свой предыдущий бой Хан провел в июле прошлого года в Саудовской Аравии, победив Билли Диба.

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Амир Хан, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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