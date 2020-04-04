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"Нытики": Усик обратился к своим критикам

"Нытики": Усик обратился к своим критикам
14:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик провел совместный эфир с российским исполнителем Баста в Instagram.

Украинский боксер Александр Усик в прямой трансляции в Instagram ответил на критику со стороны людей, которые недовольны его высказываниями.

"Люди писали, что я вел эфир с Василием Михайловичем Вакуленко (прим. Баста) и все остальное. Да, вел эфир. Слушаю его на протяжении долгого времени, где-то с 2009 года.

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Бесит, что я не соответствую вашим ожиданиям? Нытики. Так я называю таких людей. Вы ожидаете чего-то от кого-то.

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Нытики даже не понимают, что таким образом помогают другим людям, которые идут к своей цели", - сказал Усик.

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Музыка, Бокс, Баста, Новости бокса, Александр Усик.
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