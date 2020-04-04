Девин Хэйни: Арум не допустит мой бой с Ломаченко

Новости спорта:Девин Хэйни вновь заговорил о поединке с Василием Ломаченко.

Чемпион "в отпуске" по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (24-0, 15 КО) пожаловался на то, что обладателю титулов WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) нет дела до поединка с ним. Кроме того, боксер уверен, что даже если украинец будет согласен, то этот бой не допустит его промоутер Боб Арум.

"Мне действительно нет дела. Им не интересен поединок со мной. Недавно Ломаченко написал мне в Instagram, что если я готов, то давай сделаем бой. Но ведь Боб Арум не допустит этого поединка.

Мы не можем заставить Ломаченко делать что-либо. Я был обязательным претендентом и ничего. Остается просто наблюдать за тем, как будут развиваться события.

Кто выиграет бой Ломаченко - Лопес? Кто знает? Кому-то есть до этого дело? Никому не интересен этот бой. Также, как и бой Кэмпбелл – Фортуна", - сказал Хэйни в интервью FightHype.com.