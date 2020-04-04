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Усик высказался о боксерских промоутерах

Усик высказался о боксерских промоутерах
17:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский супертяжеловес не считает главу промоутерской компании Matchroom Boxing плохим человеком.

Обязательный претендент на титул WBO в хевивейте Александр Усик высказал свое мнение о промоутере Эдди Хирне.

Украинец считает, что промоутеры – не плохие люди, а спортсмены должны быть внимательнее при подписании контракта.

"Хирн - нормальный чувак. Когда я тренировался в Манчестере, так вышло, что мы возвращались в Лондон одним поездом. Мы разговаривали касательно его деятельности. Я тогда подумал о Доне Кинге (скандальный менеджер, обманывавший боксеров, - прим. ред.). Говорю Эдди: Похоже, все промоутеры такие, и ты такой же". Он мне сказал: "Многие люди думают о промоутерах в таком ключе".

Мне кажется, что промоутеры не очень плохие. Бывают разные. К примеру, Хирн организовывает мне поединки. Как я могу сказать, что он плохой? Скажу ли я, что Эдди плохой, если он перестанет устраивать мне бои. Нет, я не буду так говорить.

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Я считаю, что боксеры иногда сами не полностью понимают, что происходит. Они не вчитываются в соглашения, не углубляются в работу промоутера. Если жить этим и познавать это, то, как мне кажется, не обманут. А, может, и обманут. Фиг его знает", - рассказал он в своем Instagram.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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