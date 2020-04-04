Боец UFC: Деньги никого не вернут из могилы

Новости спорта:Алджамейн Стерлинг высказался касательно проведения боев во время карантина.

Боец UFC Алджамейн Стерлинг поделился мнением о текущей ситуации с пандемией коронавируса и проведением турниров по смешанным единоборствам.

"Я бы отказался от боёв в этом месяце, если бы мне поступило предложение. Мой зал мал, у меня нет партнёров по тренировкам. Сейчас нет возможности нормально тренироваться. Мне нравится видеть, как другие бойцы делают вид, что готовы на всё. Каждый готов говорить, что он примет бой.

Я волнуюсь о своём здоровье, здоровье моей семьи и друзей. Эти ребята для меня на первом месте. Деньги никого не вернут из могилы. Если для вас деньги важнее, то удачи вам", — приводит слова Алджамейна Стерлинга MMAJunkie.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек.