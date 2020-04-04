Скачать
Суббота, 04.04.2020
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса

Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее

Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
19:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тедди Атлас все равно считает, что Василий Ломаченко еще доминирует в своих поединках.

Известный американский специалист Тедди Атлас, который тренирует Александра Гвоздика, высказался касательно Василия Ломаченко.

Наставник считает, что украинский легковес уже начал терять в скорости. из-за возраста.

"Ломаченко становится медленнее. В последнее время это стало заметнее. Мне он нравится, я поставил его в десятку лучших после дебютного боя, хотя все тогда думали, что я с ума сошел. 

Девин Хэйни: Арум не допустит мой бой с Ломаченко

Пока его скорость не очень сильно проявляет себя, но это уже видно. Он был на высоком уровне очень долго, учитывая, что провел 400 матчей в аматорах. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но часики тикают. Время идет вперед, оно не останавливается ни для кого. Ты ведь не робот", - рассказал он в интервью thefightwta.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Тедди Атлас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
02 Почти миллион долларов: Алиев рассказал о самой дорогой покупке (Видео)
03 Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
04 "Спасибо большое": Надаль обратился к Джоковичу (Фото)
05 Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь