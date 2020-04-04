Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее

Новости спорта:Тедди Атлас все равно считает, что Василий Ломаченко еще доминирует в своих поединках.

Известный американский специалист Тедди Атлас, который тренирует Александра Гвоздика, высказался касательно Василия Ломаченко.

Наставник считает, что украинский легковес уже начал терять в скорости. из-за возраста.

"Ломаченко становится медленнее. В последнее время это стало заметнее. Мне он нравится, я поставил его в десятку лучших после дебютного боя, хотя все тогда думали, что я с ума сошел.

Пока его скорость не очень сильно проявляет себя, но это уже видно. Он был на высоком уровне очень долго, учитывая, что провел 400 матчей в аматорах. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но часики тикают. Время идет вперед, оно не останавливается ни для кого. Ты ведь не робот", - рассказал он в интервью thefightwta.