Джошуа: Я доказал себе, что слова экспертов не имеют никакого значения

Новости спорта:Энтони Джошуа утверждает, что был уверен в своей способности вернуться на вершину.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что после поражения от Энди Руиса он ощущал, как эксперты и болельщики поменяли мнение о нем.

"Я чувствовал, что все меня списали со счетов. Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Я сказал: "Отлично". Мне говорили: "Чувак, тебе не стоит выходить на реванш, ты сумасшедший". Такие слова я слышал от некоторых своих кумиров.

Поединком в Саудовской Аравии я доказал себе, что слова кумиров или экспертов не имеют никакого значения. Никто не может идти против моих внутренних ощущений. Именно поэтому, когда после завершения поединка Эдди Хирн и мой менеджер Фрэдди прыгали, я стоял на месте", - сказал Энтони Джошуа.

Ранее Джошуа признался, что готовился к такому провалу, как поражение от Руиса.