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Экс-чемпион мира по боксу заговорил о мировом заговоре

Экс-чемпион мира по боксу заговорил о мировом заговоре
14:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер не верит в неискусственное происхождения вируса.

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан в интервью BoxingScene заявил, что короновирус мог быть вызван мировым заговором.

"Короновирус не из Китая, это ложь. Вы верите, что китайцы ели летучих мышей? Я не верю в это.

Коронавирус, коронавирус... надоело слушать. А вы не задумывались, что это мировой заговор? Подумайте, может это связано с сетями 5G в этих вышках, которые растут везде?

Возможно, для контроля населения - они хотят избавиться от миллионов людей. Я просто надеюсь, что следом не начнется война.

Хотя кто-то скажет, что я потерял голову. Скажут, что меня слишком часто били по голове", - предположил Хан.

Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ

Отметим, что в мире на данный момент насчитывается более 1200000 заразившихся коронавриусом.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Коронавирус.
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