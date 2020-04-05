Экс-чемпион мира по боксу заговорил о мировом заговоре

Новости спорта:Боксер не верит в неискусственное происхождения вируса.

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан в интервью BoxingScene заявил, что короновирус мог быть вызван мировым заговором.

"Короновирус не из Китая, это ложь. Вы верите, что китайцы ели летучих мышей? Я не верю в это.

Коронавирус, коронавирус... надоело слушать. А вы не задумывались, что это мировой заговор? Подумайте, может это связано с сетями 5G в этих вышках, которые растут везде?

Возможно, для контроля населения - они хотят избавиться от миллионов людей. Я просто надеюсь, что следом не начнется война.

Хотя кто-то скажет, что я потерял голову. Скажут, что меня слишком часто били по голове", - предположил Хан.

Отметим, что в мире на данный момент насчитывается более 1200000 заразившихся коронавриусом.