Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ

Новости спорта:Алексей Михайличенко рассказал о сложившейся ситуации в УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в интервью официальному сайту клуба рассказал, что думает по поводу продолжения текущего сезона.

"Откровенно говоря, я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ. Было очевидно, что чемпионат надо остановить или после двух кругов, или потом придется доигрывать полностью, а не утверждать его итоги после 23 туров. Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдание. Ничего подобного!

Есть же логика: если мы начали вторую часть чемпионата, то его уже надо доиграть. На мой взгляд, все пункты регламента (личные встречи, разница мячей и т.д.) должны вступать в силу после того, как сыграны все матчи.

Учитывая все обстоятельства, логично было вообще остановиться после двух кругов, когда все команды были в равных условиях, когда были сыграны все матчи друг с другом. И потом принимать решение, что делать дальше.

Так ситуацию вижу я, но понимаю, что у других людей может быть иная логика.", - сказал специалист.

Напомним, по истечению 23 туров киевское Динамо занимает третье место в таблице УПЛ, пропустив вперед Зарю и Шахтер.