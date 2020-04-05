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Леннокс Льюис рассказал забавную историю о быстром нокауте в бою с Голотой

Леннокс Льюис рассказал забавную историю о быстром нокауте в бою с Голотой
15:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:У британца Леннокса Льюиса болел живот и ему пришлось нокаутировать соперника в первом раунде.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал забавную историю о его поединке против поляка Анджея Голоты, который прошел в 1997 году.

"Моя мама готовила перед всеми моими боями. Она знает, что я люблю карибский красный перец. Перед боем с Голотой у меня разболелся живот, и я спросил маму, какой перец она положила? Она сказала: "Я не смогла найти карибский перец, поэтому положила другой".

Поднимаюсь я в ринг, живот болит, еще и Голота бесит, смешно таращась на меня. Так что я не был в настроении там долго торчать.

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Фанаты помнят бои, но они не знают историй, предшествующих им", – сказал британец.

Напомним, Льюис нокаутировал Голоту в первом раунде.

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Бокс, Видео, Леннокс Льюис, Новости бокса, Анджей Голота.
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